Ливанская MEA перенесла авиарейсы из-за возможного удара Израиля

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Ливанская национальная авиакомпания Middle East Airlines объявила о переносе нескольких ночных рейсов из Европы и с Ближнего Востока в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте с 28 июля на утро 29 июля. О причинах переноса ливанский авиаперевозчик на своем сайте не сообщает.

В уведомлении компании указывается, что пассажирам, забронировавшим билеты на рейсы из Даммама, Джидды, Дохи, Дубая, Копенгагена и Лондона, разрешено один раз бесплатно изменить бронирование.

Новостной портал Naharnet связывает решение компании с военной эскалацией на юге Ливана, где усиливается вооруженная конфронтация между израильской армией и шиитской милицией «Хезболлах».