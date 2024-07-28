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Ареф стал вице-президентом Ирана

Ареф стал вице-президентом Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье назвал имя нового вице-президента страны. Им стал политик-реформист Мохаммад Реза Ареф, сообщает ТАСС.

Это назначение стало первым после вступления в должность президента, которого утвердил руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

Арефу 72 года. Он принадлежит к реформистскому крылу иранской политики и ранее занимал пост первого вице-президента страны с 2001 по 2005 год. Сейчас он входит в Совет по определению политической целесообразности, разрешающий споры между парламентом и надпарламентским Советом стражей конституции.

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