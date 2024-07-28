75-летняя Алла Пугачёва находится в прекрасной форме (видео)

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Российская певица Алла Пугачёва вновь попала в объективы видеокамер во время своего пребывания в Юрмале. Судя по информации тг-канала «Светский хроник», опубликовавшего видеозапись с места событий, теперь она «выглядит потрясающе».

В посте говорится о том, что 75-летняя деятельница эстрады приехала к своей коллеге по цеху 70-летней Лайме Вайкуле. Судя по предоставленным кадрам, теперь она не выглядит как «скрючившаяся старушка», которой её обозвали некоторые пользователи Сети после предыдущего видео.

Кстати, в ролике также можно увидеть потолстевшего певца и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Про саму же Пугачёву автор канала сообщил, что она «выглядит потрясающе», а также подчеркнул, что решил закрыть комментарии под опубликованным постом.