Востоковед: Непонятно, как у Хаменеи проморгали, что Пезешкиан наполовину азербайджанец |
Баку опротестовал провокацию организаторов Олимпиады |
Хаменеи утвердил Пезешкиана на президентство (обновлено, фото, видео) |
Ильхам Алиев рассчитывает на развитие отношений с Перу |
В Азербайджане начала официально функционировать Церковь СПД |
Азербайджан открыл в Париже «Олимпийский дом» (обновлено, фото, видео) |
Израиль нанес удар возмездия по «Хезболле» |
«Хезболла» нанесла удар по Израилю: 12 погибших, десятки раненых (обновлено, видео) |
Эрдоган требует извинений от лидера Палестины |
Главное Культура

75-летняя Алла Пугачёва находится в прекрасной форме (видео)

75-летняя Алла Пугачёва находится в прекрасной форме (видео)

Российская певица Алла Пугачёва вновь попала в объективы видеокамер во время своего пребывания в Юрмале. Судя по информации тг-канала «Светский хроник», опубликовавшего видеозапись с места событий, теперь она «выглядит потрясающе».

В посте говорится о том, что 75-летняя деятельница эстрады приехала к своей коллеге по цеху 70-летней Лайме Вайкуле. Судя по предоставленным кадрам, теперь она не выглядит как «скрючившаяся старушка», которой её обозвали некоторые пользователи Сети после предыдущего видео.

Кстати, в ролике также можно увидеть потолстевшего певца и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Про саму же Пугачёву автор канала сообщил, что она «выглядит потрясающе», а также подчеркнул, что решил закрыть комментарии под опубликованным постом.

Теги:
Из этой рубрики
75-летняя Алла Пугачёва находится в прекрасной форме (видео)
Культура

75-летняя Алла Пугачёва находится в прекрасной форме (видео)

2024/07/28, 14:18
Эмин Агаларов и Николь Шерзингер посеяли слухи и догадки о романе (фото)
Культура

Эмин Агаларов и Николь Шерзингер посеяли слухи и догадки о романе (фото)

2024/07/28, 11:54
Стас Михайлов рассказал о своих предках из Шамахы (видео)
Культура

Стас Михайлов рассказал о своих предках из Шамахы (видео)

2024/07/27, 20:39
Энистон шокировали комментарии Джеймса Дэвида Венса
Культура

Энистон шокировали комментарии Джеймса Дэвида Венса

2024/07/25, 22:47
Беллуччи опередила Монро и Джоли в списке красивейших звезд всех времен
Культура

Беллуччи опередила Монро и Джоли в списке красивейших звезд всех времен

2024/07/25, 00:45
Эмин Агаларов: Было время чем-то заняться, решил пожениться
Культура

Эмин Агаларов: Было время чем-то заняться, решил пожениться

2024/07/24, 22:47
Украденную Епремяном азербайджанскую песню удалили с цифровых музыкальных платформ
Культура

Украденную Епремяном азербайджанскую песню удалили с цифровых музыкальных платформ

2024/07/24, 19:24
Шэрон Стоун привела поклонников в экстаз своей красотой (фото)
Культура

Шэрон Стоун привела поклонников в экстаз своей красотой (фото)

2024/07/24, 01:00
Азербайджан провел День культуры в Москве
Культура

Азербайджан провел День культуры в Москве

2024/07/23, 20:18