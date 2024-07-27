«Хезболла» нанесла удар по Израилю, множество пострадавших (видео) |
Донер раздора между Турцией и Германией |
БИГ обвинила Францию в нарушении принципов Олимпиады |
Российский корабль вторгся в Финляндию? |
Баку намерен подать жалобу в МОК и обратиться к Парижу по дипканалам |
Fitch Ratings объявило решение по Азербайджану: Минфин сделал заявление |
Генсек ООН объявил о новой «эпидемии» на Земле |
Стала известна причина срочного звонка Белоусова в Пентагон |
Часть зрителей разочаровалась и покинула церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже (видео) |
Главное Общество

В Губинском районе устраняют последствия схода селя (фото)

В Губинском районе устраняют последствия схода селя (фото)

Сильный сель на реке Гудиалчай нанес ущерб селу Купчалгышлаг Губинского района.

В результате селя в районе села Купчалгышлак произошел оползень, подмыв склон на берегу реки Гудиалчай, сообщает «Азертадж». Серьезная опасность возникла в результате оползня на дороге села с населением 460 человек. Повалившиеся столбы создали трудности с электроснабжением поселка.

Представители исполнительной власти Губинского района, районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и других соответствующих структур ознакомились с последствиями селя на месте. Для строительства альтернативной дороги для жителей села на отведенное место была доставлена спецтехника и начаты строительные работы. Наряду с этим ведутся работы по замене упавших из-за наводнения опор линий электропередачи на новые.

В район села Купчалгышлаг для ликвидации ущерба, нанесенного селевым потоком, была доставлена спецтехника соответствующих структур.

Теги:
Из этой рубрики
В Губинском районе устраняют последствия схода селя (фото)
Общество

В Губинском районе устраняют последствия схода селя (фото)

2024/07/27, 20:13
Уроженец Баку ввязался в судебную тяжбу в Москве (аудио)
Общество

Уроженец Баку ввязался в судебную тяжбу в Москве (аудио)

2024/07/27, 19:45
На "Нефтяных камнях" бушуют почти 4-метровые волны
Общество

На «Нефтяных камнях» бушуют почти 4-метровые волны

2024/07/27, 19:37
Латвийский музей получил в дар азербайджанский ковер (фото)
Общество

Латвийский музей получил в дар азербайджанский ковер (фото)

2024/07/27, 18:32
Габиббейли вошел в число членов НАН Грузии (фото)
Общество

Габиббейли вошел в число членов НАН Грузии (фото)

2024/07/27, 17:34
Суд в Москве арестовал разыскиваемого в Азербайджане Ибрагимова
Общество

Суд в Москве арестовал разыскиваемого в Азербайджане Ибрагимова

2024/07/27, 17:14
Международные путешественники посетили Физули
Общество

Международные путешественники посетили Физули

2024/07/27, 13:25
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Общество

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

2024/07/27, 13:00
Завтра регионы Азербайджана останутся без света
Общество

Завтра регионы Азербайджана останутся без света

2024/07/27, 00:57