В Губинском районе устраняют последствия схода селя (фото)

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Сильный сель на реке Гудиалчай нанес ущерб селу Купчалгышлаг Губинского района.

В результате селя в районе села Купчалгышлак произошел оползень, подмыв склон на берегу реки Гудиалчай, сообщает «Азертадж». Серьезная опасность возникла в результате оползня на дороге села с населением 460 человек. Повалившиеся столбы создали трудности с электроснабжением поселка.

Представители исполнительной власти Губинского района, районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и других соответствующих структур ознакомились с последствиями селя на месте. Для строительства альтернативной дороги для жителей села на отведенное место была доставлена спецтехника и начаты строительные работы. Наряду с этим ведутся работы по замене упавших из-за наводнения опор линий электропередачи на новые.

В район села Купчалгышлаг для ликвидации ущерба, нанесенного селевым потоком, была доставлена спецтехника соответствующих структур.