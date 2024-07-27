Габиббейли вошел в число членов НАН Грузии (фото)

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Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли избран иностранным членом Национальной академии наук (НАН) Грузии. Соответствующее решение принято на общем собрании структуры.

Согласно информации НАНА, в Тбилиси состоялось расширенное заседание Президиума Национальной академии наук Грузии.

Сначала академик Иса Габиббейли вместе со своим грузинским коллегой, президентом НАН Грузии академиком Роином Метревели посетил памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в Тбилиси.

На заседании президент Национальной академии наук Грузии академик Роин Метревели охарактеризовал академика Ису Габиббейли как выдающегося ученого-литературоведа, талантливого научного организатора и политического деятеля, рассказал о его заслугах в развитии научных и литературных связей между Азербайджаном и Грузией.

Затем академик Роин Метревели вручил президенту Национальной академии наук Азербайджана академику Исе Габиббейли диплом иностранного члена Национальной академии наук Грузии.

На мероприятии выступили вице-президент НАН Грузии, академик Рамаз Хурадзе, академик-секретарь академик Владимир Папава, академик-секретарь отделения языка, литературы и искусства академик Элизбар Джавелидзе и другие. В выступлениях говорилось о научной деятельности президента НАНА академика Исы Габиббейли, были особо подчеркнуты его большие заслуги в развитии прочных научных и литературных связей между научными структурами двух дружественных и братских стран.

Выступивший в заключение президент НАНА академик Иса Габиббейли выразил благодарность за избрание иностранным членом Национальной академии наук Грузии и заявил, что продолжит усердно работать над дальнейшим развитием научных связей между двумя странами в различных направлениях. Он расценил избрание азербайджанского ученого иностранным членом НАН Грузии как проявление высокого значения, придаваемого братской Грузией азербайджанской науке.

Затем академик Иса Габиббейли посетил Государственный музей искусств Грузии и встретился с его руководством и работающими там учеными. В ходе встречи были обсуждены взаимные научные связи, проведен обмен мнениями.