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Орбан заявил, что ЕС понесет ответственность за поддержку войны в Украине

Орбан заявил, что ЕС понесет ответственность за поддержку войны в Украине

Если Европа не будет проводить политику мира, а Дональд Трамп станет президентом США, тогда Евросоюз должен будет «признать свое поражение» и понести ответственность за поддержку войны в Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад в Трансильвании.

«Евросоюз должен будет заплатить цену этой военной авантюры, и от этого пострадаем и мы», – приводит его слова агентство Agerpres со ссылкой на официальный перевод.

Венгерский премьер выступает на закрытии традиционного летнего университета, организованного в Бэиле-Тушнад венгерскими общественными организациями и организациями венгерского меньшинства в Румынии. Согласно организаторам, более 7 тыс. человек собрались, чтобы выслушать выступление Орбана.

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