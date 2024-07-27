США после звонка из РФ сорвали тайную военную операцию Украины

Украина планировала тайную операцию на территории России, но США помешали этому, пишет The New York Times.
Как сообщается, 12 июля главе Пентагона Ллойду Остину позвонил министр обороны РФ Андрей Белоусов с вопросом, известно ли Штатам об украинских планах провести операцию в России с американским оружием.
Отмечается, что представители Пентагона были удивлены таким заявлениям и не знали о планирующейся операции, поэтому американская сторона связалась с украинской и передала сообщение следующего содержания: «Если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого».
«Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в плане военной, разведывательной и дипломатической поддержки, украинские чиновники не всегда откровенны со своими американскими коллегами в отношении своих военных операций, особенно против российских целей в тылу врага. Эти операции разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не улучшили заметно положение Украины на поле боя, но рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну», – говорится в публикации.