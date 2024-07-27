США после звонка из РФ сорвали тайную военную операцию Украины

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Украина планировала тайную операцию на территории России, но США помешали этому, пишет The New York Times.

Как сообщается, 12 июля главе Пентагона Ллойду Остину позвонил министр обороны РФ Андрей Белоусов с вопросом, известно ли Штатам об украинских планах провести операцию в России с американским оружием.

Отмечается, что представители Пентагона были удивлены таким заявлениям и не знали о планирующейся операции, поэтому американская сторона связалась с украинской и передала сообщение следующего содержания: «Если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого».

«Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в плане военной, разведывательной и дипломатической поддержки, украинские чиновники не всегда откровенны со своими американскими коллегами в отношении своих военных операций, особенно против российских целей в тылу врага. Эти операции разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не улучшили заметно положение Украины на поле боя, но рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну», – говорится в публикации.