Ближневосточный план Китая: принесёт ли он долгожданный мир?

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У китайской внешней политики и дипломатии много особенностей. Одна из них – Китай не боится «играть в долгую». И это, в числе прочего, проявилось и в ходе новой ближневосточной инициативы официального Пекина.

В те дни, когда мировая аудитория ловила новости из Парижа о приближающихся Олимпийских играх, в Пекине произошло по-настоящему эпохальное событие. С 21 по 23 июля в столице КНР была организована встреча 14 палестинских партий и фракций, в том числе ХАМАС, который контролирует сектор Газа, «Исламский джихад», «Движение за Национальное Освобождение Палестины» (ФАТХ), «Народный Фронт Освобождения Палестины», «Демократический Фронт освобождения Палестины» и т.д., которые по итогам встречи подписали «Пекинскую декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства», где выразили намерение сформировать правительство национального единства под эгидой ООП.

Поясним. В горячей хронике новостей речь идет об Израиле и палестинцах, но далеко не всегда должное внимание уделяется тому, что среди самих палестинцев нет единства. Пока существовала ООП, во главе которой стоял «реис» Ясир Арафат, палестинцы выступали на международной арене как единая сила. Но после его смерти период единства закончился. И сегодня Китай, возможно, оказался первой страной, кто решил не просто призвать стороны ближневосточного конфликта «не стрелять и договариваться» – таких призывов на Ближнем Востоке наслушались выше крыши. Китай взялся за урегулирование всерьез и начал по сути дела с забытой проблемы – с достижением согласия между самими палестинцами. Но это только первый шаг.

Встреча проходила на высоком уровне. В её работе принимал участие министр иностранных дел Китая Ван И. В своей речи он не только поздравил участников с подписанием «Пекинского коммюнике», но и заверил, что Китай поддерживает палестинский народ и борьбу, которую ведут палестинцы. Кроме того, по словам Ван И, Китай на пути мира идет тем же курсом, что и арабские и мусульманские страны. У Китая здесь нет никаких персональных интересов. При этом КНР, напомнил министр, была одной из первых, кто признал палестинское государство. Китай высоко оценивает стойкость, выступает на стороне справедливости и всегда поддерживал борьбу за восстановление законных национальных прав палестинского народа.

При этом у Китая хорошие отношения с Израилем. Но, несмотря на это, Пекин официально признает Палестину как государство. Также КНР поддерживает урегулирование палестинской проблемы на основе принципа двух государств и призывает другие страны признать Палестину как независимое государство. И это выгодно отличает позицию КНР от политики многих стран Запада, прежде всего США. Вашингтон и его западные союзники однозначно поддерживают Израиль и предпочитают не замечать ни гуманитарной катастрофы, ни преступлений против человечности в секторе Газа. А Китай всегда выступал за справедливое решение проблемы и демонстрировал готовность осудить насилие. Кроме того, Китай и на практике старался играть важную роль в том, чтобы добиться прекращения огня в Газе и помирить стороны палестино-израильского конфликта.

Это, как сказать, общие черты. А конкретика заключается в том, что на состоявшейся встрече Китай предложил выйти из конфликтной ситуации, закончить войну в Газе и как можно скорее достичь многостороннего, постоянного и прочного прекращения огня. Также предлагается как можно скорее начать восстановительные работы на территории и при поддержке международного сообщества начать подготовку к мирному существованию двух государств. Для этого предлагается составить дорожную карту и созвать международную мирную конференцию. Китай для этого предложил трехэтапный план.

Строго говоря, Китай – не новичок в этом процессе. Поддержку созданию независимой палестинской государственности Пекин выражал неоднократно и на самом высоком уровне. Достаточно вспомнить, как в мае нынешнего года китайский лидер Си Цзиньпин в ходе своего визита во Францию в интервью Le Figaro заявил, что решение палестино-израильского конфликта должно заключаться в создании независимого палестинского государства. А причину того, что ситуация в зоне конфликта регулярно сваливается в хаос, видит в том, что не выполняются резолюции ООН. Показательно, что принимавшие участие во встрече представители и ФАТХ, и ХАМАС поблагодарили Си Цзиньпина за ту долгосрочную поддержку и безвозмездную помощь, которую оказывает Китай Палестине.

А теперь – немного закулисья. Использовать различные палестинские группировки в своих целях хотели и пытались многие политические игроки. Но именно Китаю удалось собрать палестинские политические группы за одним столом и привести их к согласию. А это, во-первых, серьезная заявка Китая на куда более значимую роль в международных процессах. А во-вторых, и, возможно, «в главных», показатель международного доверия к Пекину. Более того, нет сомнений: инициатива Пекина по достижению прекращения огня в Газе повысит его авторитет прежде всего на арабской и мусульманской улице.

Есть и другая сторона вопроса. Сегодня в состав ООН входит 193 страны. 140 из них признают Палестину как государство. Но в этом списке нет США и ведущих стран Европы. Эти страны на фоне происходящего в Газе категорически осуждают деятельность ХАМАС и многократно выражают поддержку Израилю. В отличие от них, Китай заявляет, что «в основе палестинской проблемы – то, что в отношении палестинцев не обеспечена справедливость», и заявляет, что готов работать над скорейшим, всесторонним, справедливым и долгосрочным урегулированием проблемы вместе с Египтом – соседом и Израиля, и Газы. Именно поэтому Си Цзиньпин на состоявшемся в мае в Пекине форуме призвал к проведению широкой и эффективной мирной конференции для того, чтобы положить конец конфликту.

Наконец, очевидно, что позиция Китая в отношении палестино-израильского конфликта полностью базируется на нормах международного права и принципе справедливости. В конце концов, есть резолюции ООН, предусматривающие создание палестинского государства, и международное сообщество также видит решение конфликта и дорогу к долгосрочному миру в виде принципа «двух государств».

Остается только надеяться, что сами участники конфликта тоже готовы к миру.

Отдел политики Minval.az