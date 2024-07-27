Россия начала использовать дроны из фанеры и пенопласта

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Россия начала использовать новые, дешевые беспилотники в своих атаках на Украину, чтобы попытаться выявить системы ПВО, снять любые повреждения или для отвлекающего маневра, сообщил Reuters представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк. Их делают из пенопласта и фанеры.

Черняк также отметил, что новые беспилотники, вероятно, стоят всего $10 000 за штуку, несмотря на большую дальность полета. Беспилотники могут летать на высоте 1000 м, что делает их недосягаемыми для пулеметов и автоматических винтовок.

Ранее основным средством российских воздушных атак были разработанные в Иране ударные беспилотники Shahed, летящие к цели и взрывающиеся при ударе.