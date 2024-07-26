Иран отверг обвинения Израиля в связи с саботажем на ж/д Франции

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани отверг заявления Израиля о том, что ответственность за массовые сбои электросетей железных дорог Франции в день открытия Олимпиады лежит на Тегеране и его союзниках.

«Обвинения, выдвинутые режимом, который за последние десять месяцев убил десятки тысяч ни в чем не повинных палестинских мужчин, женщин и детей, что превышает пределы жестокости, скорее смешны, чем правдоподобны», – написал Канани в X.

Заявления израильского МИД он назвал «отчаянной попыткой израильского режима отвлечь мировое общественное мнение от геноцида в секторе Газа и сбежать от гнева и ненависти, которые мир испытывает от военных преступлений» в палестинском анклаве. По словам дипломата, действия еврейского государства «противоречат основополагающим принципам мира и дружбы, заложенным в Олимпийской хартии, и доказывают, что [Израиль] не соблюдает универсальные и международные нормы».

Во Франции около 800 тыс. пассажиров в день открытия Олимпиады остались на вокзалах из-за серии умышленных поджогов электросети скоростных железных дорог.