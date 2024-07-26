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В Минэкономики прошла встреча с предпринимателями ненефтяной промышленности

В Минэкономики прошла встреча с предпринимателями ненефтяной промышленности

Министр экономики Микаил Джаббаров и руководители профильных структур Министерства экономики провели встречу с предпринимателями, работающими в сфере ненефтяной промышленности. На встрече также присутствовали представители ряда частных финансовых структур.

На встрече отмечено, что в результате реализуемой в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева стратегии социально-экономического развития, в стране развиваются все сферы, в том числе укрепляется частный сектор, растет оборот в ненефтяной промышленности, расширяются производство и экспорт, открываются новые рабочие места. Также в значительной степени  выросли и другие экономические показатели. Подчеркнуто, что развитие конкурентоспособности ненефтяного сектора, стимулирование новых производственных направлений и увеличение экспортного потенциала, являются приоритетными целями для экономики страны. Также отмечены значимость налоговых и таможенных реформ, проводимых с целью развития благоприятной деловой среды и расширения инвестиционных возможностей, применения специальных таможенных процедур для переработки продукции внутри страны, механизмов государственной поддержки по финансированию инвестиционных проектов предпринимателей и других инструментов.

Участвовавшие на встрече бизнесмены рассказали о своей деятельности, задали интересующие их вопросы и озвучили предложения по налоговым и таможенным льготам, льготному кредитованию, транспорту, логистике, возможностям приобретения сырья, расширению экспортного потенциала, стандартизации, выдаче сертификатов происхождения, тендерам, смене назначения земельных участков, налаживанию связей с новыми рынками и увеличению местного производства.

На мероприятии даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы и комментарии по высказанным ими предложениям. Состоялись обсуждения новых инструментов государственной поддержки предпринимателей и экспортеров, возможные стимулирующие шаги государства и новые вызовы. Отмечено, что поднятые вопросы будут детально проанализированы и по ним будут подготовлены необходимые предложения.

Отметим, что в продолжение диалога с предпринимателями и экспортерами пройдут встречи в Евлахском пилотном агропарке и городе Гянджа.

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