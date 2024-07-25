Рассмотрены возможности сотрудничества с Сомали (фото)

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Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Ахмедом Моалимом Фиги.

На встрече обсуждались вопросы поддержки двусторонних экономических отношений и потенциальные возможности партнерства в сфере энергетики.

Стороны подчеркнули целесообразность установления взаимовыгодных экономических отношений между двумя странами, расширения договорно-правовой базы в целях поддержки развития отношений, а также обмен опытом в сферах, представляющих взаимный интерес.