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РФ завершила захват плацдарма вокруг Очеретино

РФ завершила захват плацдарма вокруг Очеретино

Вооруженные силы Российской Федерации завершили захват плацдарма вокруг Очеретино, захватив село Новоселовка Первая Донецкой области. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

В конце апреля оккупанты совершили прорыв на северо-запад от Авдеевки и прошли три километра вглубь позиций украинских бойцов до поселка Очеретино. После этого противник захватывал новые населенные пункты, расширяя образовавшийся плацдарм. Сейчас же была взята Новоселовка Первая, тогда как дальше на запад простирается несколько километров полей, которые могут стать оперативным пространством для россиян.

«Российская армия вторжения захватила последний оплот украинских войск возле Очеретино — Новоселовку Первую. Бой за стратегическое поселение длился всего две недели», — сказал Юлиан Рёпке.

Он считает, что на этом участке фронта Силы обороны отойдут за реку Волчья. Сейчас ВС РФ находятся в 22 километрах к востоку от Покровска, тогда как в начале года было 38 километров, добавил Репке.

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