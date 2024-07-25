Турция открыла в Шуше станцию ​​мониторинга, улавливающую землетрясения в любой точке мира (видео)

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) открыло первую зарубежную станцию мониторинга землетрясений в городе Шуша в Азербайджане.
«Наша первая зарубежная станция мониторинга землетрясений начала работу в городе Шуша дружественной и братской страны Азербайджан», — говорится в сообщении AFAD, распространенном в среду.
В сообщении также говорится, что станция является новейшим шагом в «глубоко укоренившемся и прочном сотрудничестве» между странами.
На станции, строительство которой было завершено в сотрудничестве с AFAD и Национальной академией наук Азербайджана, можно отслеживать землетрясения, происходящие в любой точке мира.
Для станции был вырыт колодец глубиной 100 метров, в котором были размещены два высокочувствительных датчика землетрясений, защищенных стальными трубами. Датчики регистрируют как скорость, так и ускорение земли и даже могут регистрировать высокоточные микровибрации без поверхностного шума.
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Yurtdışındaki ilk derinkuyu deprem gözlem istasyonumuz, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde faaliyete başladı.#AFAD Başkanlığımız ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi iş birliği ile tamamlanan gözlem istasyonu ile dünyanın her noktasında meydana gelen… pic.twitter.com/jfkJzWMwE5
— AFAD (@AFADBaskanlik) July 24, 2024