Турция открыла в Шуше станцию ​​мониторинга, улавливающую землетрясения в любой точке мира (видео)

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Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) открыло первую зарубежную станцию ​​мониторинга землетрясений в городе Шуша в Азербайджане.

«Наша первая зарубежная станция мониторинга землетрясений начала работу в городе Шуша дружественной и братской страны Азербайджан», — говорится в сообщении AFAD, распространенном в среду.

В сообщении также говорится, что станция является новейшим шагом в «глубоко укоренившемся и прочном сотрудничестве» между странами.

На станции, строительство которой было завершено в сотрудничестве с AFAD и Национальной академией наук Азербайджана, можно отслеживать землетрясения, происходящие в любой точке мира.

Для станции был вырыт колодец глубиной 100 метров, в котором были размещены два высокочувствительных датчика землетрясений, защищенных стальными трубами. Датчики регистрируют как скорость, так и ускорение земли и даже могут регистрировать высокоточные микровибрации без поверхностного шума.