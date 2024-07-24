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Крукс до ликвидации успел 8 раз выстрелить в Трампа

Крукс до ликвидации успел 8 раз выстрелить в Трампа

Томас Мэттью Крукс, устроивший покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, успел сделать восемь выстрелов, прежде чем был нейтрализован сотрудниками спецслужб.

Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей.

«Мы обнаружили восемь гильз на крыше», – сказал он, выступая на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса.

Рей не дал четкого ответа на вопрос о том, почему злоумышленник смог сделать так много выстрелов, прежде чем спецслужбам удалось его ликвидировать. «Это то, в чем мы до сих пор разбираемся», – сказал он.

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