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Азербайджан провел День культуры в Москве

Азербайджан провел День культуры в Москве

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу» в парке «Бригантина» прошел День культуры Азербайджана.

Согласно информации руководителя женского отделения национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области, организатора мероприятия Улдуз Аскеровой, в течение дня жители и гости российской столицы имели возможность понаблюдать за выступлениями артистов, национальными танцами и музыкальными номерами, осмотреть выставку рисунков, посвященную Азербайджану, попробовать азербайджанские блюда и сладости.

На сцену вышла танцевальная группа Московского лингвистического университета с яркими номерами, Рена Гафарлы исполнила «Танец с гавалом» и «Танец со стаканами». В исполнении Андрея Каткова, Айсель Мамедовой и Василя Мамедова прозвучали известные песни «Синяя вечность», «Город мой Баку», «Лучший город Земли», «Зибейда».

День культуры Азербайджана стал праздником, который объединил и сблизил представителей различных культур России, показал традиции и культуру нашей страны.

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