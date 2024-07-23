Украина стремится снять зависимость от иностранных ракет

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Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждались возможности Украины наносить удары за линию фронта и перспективы отечественной ракетной программы. Об этом он сообщил во вторник, 23 июля.

«Доклады главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Изменения в оперативной ситуации, прогнозы, дальнейшие действия, комплектация бригад для своевременной ротации», – написал глава государства.

По его словам, много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность украинских дронов разных типов, а также тактики россиян по беспилотникам. Оценивалась результативность РЭБ и других методов борьбы с БПЛА.

«Ракетная программа. Активно работаем над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что по этой теме докладывали глава Минстратегпрома Александр Камышин, первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк и вице-премьер Михаил Федоров.