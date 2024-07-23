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Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами

Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами

Азербайджан не направил приглашение в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) для наблюдения за внеочередными выборами в Милли Меджлис, которые состоятся 1 сентября. Об этом Report сообщил дипломатический источник.

Отмечается, что основной причиной этого является тот факт, что Совет Европы и ПАСЕ уже несколько лет проводят в отношении Азербайджана предвзятую и основанную на двойных стандартах политику.

Источник также отметил, что участие миссии ПАСЕ в наблюдении за выборами может быть обсуждено только после подтверждения мандата азербайджанской делегации.

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