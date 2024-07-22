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Главное Спорт

Австралия выиграла баскетбольный турнир в Губе (фото)

Австралия выиграла баскетбольный турнир в Губе (фото)

В Губе прошел этап женской Всемирной серии по баскетболу 3Х3 с участием как зарубежных команд, так и азербайджанского клуба.

Хозяев площадки представлял клуб «Баку Флеймс», в составе которого выступали Сали Аль-Хури, Наиля Алисултанова, Ляман Ибрагимова и Ева Настакалова, уточняет «Спутник».

Азербайджанская команда выступила неудачно, проиграв во всех трех матчах группового раунда. В частности, «Баку Флеймс» на старте уступил команде Нидерландов со счетом 4:21, после чего потерпел еще более крупное поражение от сборной Китая (U24) со счетом 2:21. В довершение хозяева площадки проиграли австралийкам со счетом 3:21.

Победителем губинского этапа Всемирной серии стала сборная Австралии, которая в финальном матче нанесла поражение команде Нидерландов со счетом 21:15.

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