Военные пилоты ВВС Азербайджана выполнили сложные боевые маневры (видео)

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Согласно плану подготовки на 2024 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Как сообщает Минобороны, сначала личному составу были доведены правила безопасности. После проверки состояния здоровья военных пилотов были выполнены практические полеты.

По сценарию учебно-тренировочных полетов самолеты «Су-25ML» и «Су-25» выполнили задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в дневное время по заданным маршрутам.

В ходе учебно-тренировочных полетов, проведённых в целях совершенствования боевых навыков, военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм.