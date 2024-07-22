В Иране рассказали, в каком случае наладятся их отношения с Европой

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Отношения между Ираном и Европой наладятся только в том случае, если европейские страны перестанут следовать указаниям из США.

Такое мнение высказал официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани.

«Холодность в отношениях [между Ираном и Европой] является прямым результатом давления со стороны США или их собственными просчетами. Если Европа будет проводить независимую политику в отношении Ирана, мы обязательно увидим улучшение отношений», – приводит его слова агентство Tasnim.

Как отметил Канани, Европа является одним из приоритетных направлений внешней политики Ирана, однако «положительной динамики, соответствующей имеющимся возможностям, в отношениях не наблюдается».

Вашингтон должен отказаться от агрессивной политики на иранском направлении для качественных изменений в двусторонних отношениях, поэтому Тегерану не так важны итоги президентских выборов в США, отметил Насер Канани.

«Для нас не имеет значения, какое правительство придет [к власти]. Важно то, что Соединенные Штаты проводят враждебную политику против Ирана. Изменить ситуацию может только фундаментальная перестройка американской враждебной политики», – сказал он.