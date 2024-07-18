Франция предоставит Украине гаубицы Caesar и легкие танки

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Франция готовит новый пакет военной помощи Украине. В него, среди прочего, войдут гаубицы Caesar. Об этом сообщает France Info.

Согласно информации, Украина получит 128 транспортных машин VAB, 18 артиллерийских гаубиц Caesar и 24 легких танка.

«Противотанковые ракеты, грузовики и радары составят остальную часть дополнительного французского оборудования в соответствии с планом, намеченным на 2024 год», – говорится в сообщении.

Помимо этого в конце этого года 2100 украинских солдат проведут два месяца в военных лагерях во Франции для подготовки к боевым действиям.

«Беспрецедентный по численности отряд пробудет на месте в течение двух месяцев. Солдаты, проходящие подготовку, будут размещены во Франции. Это те же центры, которые ежегодно принимают французских солдат перед каждой операцией на иностранном театре военных действий», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что небольшая часть обучения будет сосредоточена на подготовке на танках.

Целью этой масштабной операции является подготовка бригады украинских Вооруженных сил к декабрю 2024 года.