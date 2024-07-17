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Завершились международные учения «Бірлестік-2024» (видео)

Завершились международные учения «Бірлестік-2024» (видео)

Завершились международные оперативно-тактические командно-штабные учения «Бірлестік-2024», проведенные в Республике Казахстан.

Как сообщает Минобороны, военное руководство Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана прибыло на мыс Токмак в акватории Каспийского моря и понаблюдало за последним тактическим эпизодом учений.

Участники учений выполнили мероприятия по уничтожению незаконных вооруженных отрядов в акватории прибрежной зоны Каспийского моря. Личный состав, привлеченный к учениям «Бірлестік-2024» со всех видов войск, с высоким профессионализмом и точностью выполнил поставленные задачи с учетом способов ведения современного боя.

Согласно сценарию, парашютно-десантные и поисково-спасательные группы Военно-воздушных сил Азербайджана провели эвакуацию экипажа разбившегося боевого вертолета с поля боя.

После завершения тактического эпизода учений состоялся торжественный проход боевой техники и авиационных средств, задействованных в международных учениях.

Затем состоялась церемония закрытия международных оперативно-тактических командно-штабных учений «Бірлестік-2024». Выступив на церемонии, военные руководители стран-участниц в целом положительно оценили ход учений, навыки участников в эффективном применении современной боевой техники и средств, а также профессионализм военнослужащих.

На торжественной церемонии, в которой также приняли участие представители аппарата военного атташе 15 стран, состоялось награждение группы военнослужащих медалями и ценными подарками, после чего личный состав прошел перед трибуной торжественным маршем.

В заключение руководство Министерства обороны Азербайджанской Республики встретилось с личным составом, представлявшим нашу страну на учениях, поздравило их за проявление высокого профессионализма на международных учениях и пожелало успехов в дальнейшей службе.

Отметим, что на международных учениях «Бірлестік-2024» нашу страну представляли группа военнослужащих подразделений коммандос Сухопутных войск, парашютно-десантная и поисково-спасательная группа и самолеты «Су-25» ВВС, а также сторожевые и десантные корабли ВМС.

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