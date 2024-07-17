Госнефтефонд Азербайджана за 3 месяца закупил свыше 10 тонн золота

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Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) увеличил объем инвестиций в золото.

Как передает Фонд, в I квартале 2024 года инвестиции в золото составили 7 миллиардов 499 миллионов долларов – 13,2% инвестиционного портфеля фонда.

За три месяца ГНФАР увеличил инвестиции в золото на 1 млрд 75,6 млн долларов США или на 14,3%.

Во II квартале текущего года инвестиции в золото составили 8 млрд 574,6 млн долларов США – 14,8%) инвестиционного портфеля Фонда.

В I квартале текущего года ГНФАР закупил более 10 тонн золота. Так, по состоянию на 1 апреля 2024 года золотой запас Фонда составлял 104,6 тонны, а на 1 июля этот показатель увеличился до 114,9 тонны, т.е., за последние 3 месяца ГНФАР увеличил свои золотые резервы на 10,3 тонн.