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На учениях в Казахстане военные Азербайджана «пресекли» создание Халифата (фото и видео)

На учениях в Казахстане военные Азербайджана «пресекли» создание Халифата (фото и видео)

Военнослужащие из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана провели операцию по ликвидации условного противника на казахстанском полигоне «Оймаша».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Отмечается, что за ходом операции наблюдали главы оборонных ведомств пяти стран-участниц международных учений «Бирлестик-2024». В рамках тренировочных маневров военные отработали 17 тактических эпизодов, направленные на обнаружение, блокировку и уничтожение незаконных вооруженных формирований, которые, согласно легенде учений, стремились захватить территорию и создать государство Халифат.

«Развертывание бандформирований было сорвано огнем артиллерии. Атаки роя беспилотников, запущенных с позиций противника, военнослужащие отражали с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы», — добавили в ведомстве.

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