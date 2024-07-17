СМИ: Иран планировал ликвидацию Трампа, в Тегеране это отрицают (обновлено) |
«Карабах» встретится в Лиге чемпионов с клубом из Гибралтара |
Сенатора-армянофила Менендеса признали виновным в коррупции |
Макрон утвердил отставку Атталя |
СМИ: Киев готовится к завершению войны посредством переговоров с Москвой |
В день Ашуры сдано 1040 литров крови (видео) |
Госдолг Азербайджана превысил 25 млрд манатов |
В Баку пройдет Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий |
«Грапарак»: Пашинян взял отсрочку у Алиева |
Главное Армия

США форсируют создание гиперзвуковых вооружений

США форсируют создание гиперзвуковых вооружений

США будут ускорять процесс разработки и испытания гиперзвуковых вооружений. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Что касается гиперзвукового оружия, мы продолжим развивать ряд гиперзвуковых программ. Мы будем работать над ускорением разработки и испытаний этих программ», – сказал он. Райдер отказался привести подробности будущих испытаний такого оружия. «Однако я скажу, что мы по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых возможностей в соответствии со стратегией национальной обороны», – подчеркнул он.

Пресс-секретарь американского военного ведомства отметил, что ВМС и сухопутные войска США недавно завершили испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном.

Теги:
Из этой рубрики
США форсируют создание гиперзвуковых вооружений
Армия

США форсируют создание гиперзвуковых вооружений

2024/07/17, 00:49
Украинцы уничтожили вражеский ЗРК С-300 (видео)
Армия

Украинцы уничтожили вражеский ЗРК С-300 (видео)

2024/07/17, 00:16
США продолжат военное сотрудничество с Грузией
Армия

США продолжат военное сотрудничество с Грузией

2024/07/16, 23:07
«Хезболла» нанесла ракетный удар по Израилю (видео)
Армия

«Хезболла» нанесла ракетный удар по Израилю (видео)

2024/07/16, 22:45
Хуситы показали кадры удара по танкеру в Красном море (видео)
Армия

Хуситы показали кадры удара по танкеру в Красном море (видео)

2024/07/16, 22:21
Продолжается визит членов руководства Минобороны Азербайджана в Казахстан (фото, видео)
Армия

Продолжается визит членов руководства Минобороны Азербайджана в Казахстан (фото, видео)

2024/07/16, 21:45
Баку и Минск обсудили военно-технические связи (фото)
Армия

Баку и Минск обсудили военно-технические связи (фото)

2024/07/16, 20:44
В России озвучили размер бонусов за сбитые F-15 или F-16
Армия

В России озвучили размер бонусов за сбитые F-15 или F-16

2024/07/16, 18:01
Закир Гасанов прибыл в Казахстан
Армия

Закир Гасанов прибыл в Казахстан

2024/07/16, 12:23