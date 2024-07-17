США форсируют создание гиперзвуковых вооружений

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США будут ускорять процесс разработки и испытания гиперзвуковых вооружений. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Что касается гиперзвукового оружия, мы продолжим развивать ряд гиперзвуковых программ. Мы будем работать над ускорением разработки и испытаний этих программ», – сказал он. Райдер отказался привести подробности будущих испытаний такого оружия. «Однако я скажу, что мы по-прежнему привержены развитию гиперзвуковых возможностей в соответствии со стратегией национальной обороны», – подчеркнул он.

Пресс-секретарь американского военного ведомства отметил, что ВМС и сухопутные войска США недавно завершили испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном.