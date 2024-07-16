Продолжается визит членов руководства Минобороны Азербайджана в Казахстан (фото, видео)

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Продолжается визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и других представителей руководящего состава министерства в Республику Казахстан. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Делегация во главе с генерал-полковником З.Гасановым совместно с казахстанским коллегой генерал-полковником Русланом Жаксылыковым и руководящими составами министерств обороны стран-участниц международных оперативно-тактических командно-штабных учений «Бірлестік-2024» посетила один из военных кораблей Казахстана. В ходе визита на корабле министрам обороны было доложено об основных направлениях деятельности ракетно-артиллерийского корабля и экипажа. Гости понаблюдали за показательными выступлениями военных моряков.

Представители также посетили водолазный центр ВМС Казахстана, ознакомились с созданными здесь условиями, осмотрели имеющееся на вооружении мало- и крупнокалиберное оружие и техническое оборудование.

Затем был посещен один из воинских частей. Гостям была предоставлена подробная информация о созданных здесь условиях и продемонстрированы учебные тренажеры на территории воинской части.