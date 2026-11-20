В Бакинском государственном университете разгорелся скандал после внезапной смерти доцента Нариман Сулейманова (Годжатюрка) и громкого заявления его супруги, известной журналистки Шараф Джалили.

«Вы знаете эту информацию, она соответствует действительности. Он стал жертвой одного ректора», — заявила она местным СМИ, комментируя смерть мужа.

Ранее в адрес Сулейманова звучали обвинения, порочащие его репутацию. Подробности этих обвинений в публикации не приводятся.

На фоне этих событий в руководстве БГУ произошли кадровые перестановки. Президент Ильхам Алиев освободил Эльчина Бабаева от должности ректора университета. Новым руководителем вуза назначена Малейка Аббасзаде, ранее возглавлявшая Государственный экзаменационный центр.

При этом официально связь между смертью преподавателя, заявлением его супруги и сменой руководства университета не установлена.