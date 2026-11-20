Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского и европейских лидеров заключить соглашение с Москвой, сообщает The Washington Post.

По данным издания, Трамп заявил участникам встречи «коалиции желающих» в Берлине, что Владимир Путин стремится к миру. Американский лидер отметил, что завершение конфликта позволит Европе направить средства, выделяемые Украине, на собственные нужды.

Трамп также сообщил, что во время встреч с Путиным в Шэньчжэне они большую часть времени обсуждали Украину. По данным Bloomberg, президент США положительно оценил переговоры и выразил готовность содействовать мирному урегулированию.

В обсуждении участвовали спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.