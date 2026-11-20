Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен принимать решение о возможных новых ударах по Ирану. По данным Reuters, американский лидер отложил обсуждение этого вопроса до начала следующего года.

«Я поговорю с вами об этом после начала года», — ответил Трамп на вопрос о перспективах новых военных действий.

Ранее WSJ сообщила, что глава израильской разведки «Моссад» Роман Гофман призвал администрацию президента США Дональда Трампа возобновить военную операцию против Ирана

При этом Трамп подчеркнул, что США могут завершить конфликт в любой момент.