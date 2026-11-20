Глава израильской разведки «Моссад» Роман Гофман призвал администрацию президента США Дональда Трампа возобновить военную операцию против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в пятницу Гофман провёл переговоры в Вашингтоне с представителями американской администрации, включая директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Он представил израильские разведданные о ядерной программе Тегерана и предложил провести новую многодневную кампанию ударов по Ирану.

Как отмечает газета, значительная часть американских военных средств на Ближнем Востоке была переброшена в Израиль, который считается более безопасным после иранских атак на американские авиабазы, радары и другие объекты в регионе.

При этом окончательное решение о возобновлении масштабных ударов по Ирану остаётся за Дональдом Трампом, который пока рассматривает возможные варианты действий в отношении Тегерана.