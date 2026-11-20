Правительство Грузии объявило 22 ноября днем траура в связи с гибелью шести человек при взрыве газа в жилом доме в районе Поничала в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В этот день на всей территории страны будут приспущены государственные флаги.

Взрыв произошел в четверг утром. По предварительной версии, причиной стала утечка газа в одной из квартир. В результате частично обрушился жилой дом, шесть человек погибли.

Еще трое пострадавших, в том числе двое детей и хозяин квартиры, где произошел взрыв, находятся в больнице.