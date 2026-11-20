США исключили пункт об Украине из итоговой декларации трехстороннего саммита Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции в Берлине после встречи «Коалиции желающих».

По его словам, первоначальный проект документа содержал раздел об Украине, однако его формулировки оказались неприемлемыми для западных партнеров, после чего США решили убрать этот пункт.

Кроме того, Стубб заявил, что европейским лидерам рано или поздно придется начать прямой диалог с Владимиром Путиным, чтобы добиться урегулирования конфликта. В качестве первого шага он предложил телефонные переговоры с Кремлем в формате E3 или E5.