Ким Кардашьян подверглась резкой критике за наряд на свадьбе в Индии (фото)

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Пользователи сети обругали американскую телезвезду Ким Кардашьян за неподходящий наряд на свадьбу наследника богатейшей семьи Индии Ананта Амбани. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

43-летняя предпринимательница поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала свой образ на мероприятии. На размещенных кадрах она предстала в оголяющем тело платье красного цвета от индийского кутюрье Гаурава Гупта. Видно, что верх и пояс изделия представляют собой атласные ленты.

Юзеры, в свою очередь, не оценили наряд бизнесвумен, поскольку гостям запрещено носить одежду красного цвета на индийской свадьбе. «В Индии не принято надевать красное платье на свадьбу. На это имеет право только невеста», «Я мексиканец и даже я знаю, что нельзя надевать красное платье на индийскую свадьбу», «Выглядит очень дешево», «Твой наряд совершенно неуместен. Как тебя вообще впустили?», «Странный образ», — возмущались они в комментариях под постом.