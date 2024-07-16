Маск будет ежемесячно жертвовать 45 миллионов долларов на кампанию Трампа

75 Просмотров

Американский предприниматель Илон Маск планирует выделять $45 млн в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа. Подробности приводит издание Wall Street Journal.

«По словам источников, Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому суперкомитету политических действий, поддерживающему президентскую кампанию Дональда Трампа», — пишет издание.

Недавно Маск заявил, что Дональд Трамп является самым «крутым» кандидатом в президенты Соединенных Штатов со времен 26-го главы государства Теодора Рузвельта.