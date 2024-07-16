Агиль Рустамзаде нашел недостатки в работе Секретной службы США

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Ситуация со стрельбой, при которой был ранен Трамп, указывает на недостатки в работе Секретной службы. Причем двух уровней.

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Первый уровень – аналитический и разведывательный. Вероятность нападения на Трампа была. И аналитическая служба должна была дать конкретные рекомендации об усилении. И вторая ошибка – оперативники. Расположение технических средств и персонала не позволило вовремя обнаружить стрелка, который подошел на дистанцию 100 метров и устроил позицию для стрельбы.

Я не сторонник теории заговоров. Но ошибки могли быть и намеренными, и системными», – отметил эксперт.