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Счетная палата Франции предупредила об «опасном дефиците» бюджета

Счетная палата Франции предупредила об «опасном дефиците» бюджета

Государственный контроль Франции (Счетная палата) сообщил, что дефицит бюджета страны в размере 154 миллиардов евро делает экономику «опасно уязвимой» в случае нового макроэкономического шока.

В то время как политический тупик, вызванный досрочными всеобщими выборами во Франции, продолжается, призывы к бюджетной консолидации становятся все более настойчивыми.

Вслед за Центральным банком Франции Государственный контроль в своем отчете о состоянии государственных финансов также заявил, что для страны «жизненно важно» сократить бюджетный дефицит.

«Из-за задержек в проведении реальных структурных реформ повторяющиеся дефициты (бюджета) и стоимость государственного долга, усугубляемая тяжестью этих дефицитов, становятся все более дорогостоящими», – говорится в отчете ведомства.

В докладе говорится, что такая ситуация ограничивает способность правительства инвестировать, «нарушая другие расходы», и сделает страну опасно уязвимой в случае нового макроэкономического шока, такого как долговой кризис в еврозоне и вспышка вируса Ковид-19.

В отчете Госконтроля говорится, что стратегии государственного финансирования Франции не в полной мере учитывают расходы, связанные с политикой защиты окружающей среды, такой как переход на возобновляемые источники энергии, что свидетельствует о негативном шоке для экономики.

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