Представители духовенства Татарстана попали под обстрел в Украине

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Духовная делегация Татарстана с муфтием Камилем Самигуллиным попала под обстрел в зоне «специальной военной операции». Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

Текущая поездка в зону «СВО» стала для Самигуллина третьей в этом году. Его сопровождали имам-мухтасиб Ютазинского района республики Марат Марданшин и сотрудник отдела Казанской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Андрей Зиньков. За три дня они посетили Донецк, Луганск и российские военные подразделения.