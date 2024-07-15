У Путина считают Азербайджан одним из главнейших партнеров России |
3 человека стали жертвами лесного пожара в Турции |
Госкомстат сообщил о росте доходов азербайджанцев более чем на 5% |
Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу |
Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу |
Бензин AI-95 в Азербайджане резко подешевел |
Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео) |
Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео) |
Азербайджанские баскетболистки выиграли чемпионат Европы |
Главное COP29

Титов: Баку становится столицей глобальной климатической повестки

Титов: Баку становится столицей глобальной климатической повестки

Баку сегодня становится столицей глобальной климатической повестки, заявил в ходе пресс-подхода в азербайджанской столице специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Титов назвал свою нынешнюю поездку в Азербайджан особенной, так как, по его словам, он прибыл в республику с заданием от президента России развивать повестку устойчивого развития в отношениях РФ с различными странами и международными организациями, в том числе и с Азербайджаном.

«Мы узнали о том, как готовится COP29 в Азербайджане, какая огромная работа сегодня ведется. И организационная, и сущностная работа обсуждается сегодня в деталях. Действительно, Баку сегодня становится столицей глобальной климатической повестки», – подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Он выразил уверенность в успешном проведении 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Азербайджане.

«Мы понимаем, что сегодня страны, даже при наличии множества разногласий, приходят к взаимопониманию. […] Не думаю, что все вопросы будут решены, но движение вперед в Баку (в рамках СОР29) будет», – сказал Титов.

Спецпредставитель президента РФ также сообщил, что российская сторона принимает максимально активное участие в подготовке СОР29, состоялись встречи с азербайджанской стороной по основной повестке, решаются и организационные вопросы.

Теги:
Из этой рубрики
Титов: Баку становится столицей глобальной климатической повестки
COP29

Титов: Баку становится столицей глобальной климатической повестки

2024/07/15, 18:13
Умайра Тагиева: В связи с COP29 в Баку проводится интенсивная работа
COP29

Умайра Тагиева: В связи с COP29 в Баку проводится интенсивная работа

2024/07/15, 17:45
В Баку запустили специальную визовую систему для участников COP29
COP29

В Баку запустили специальную визовую систему для участников COP29

2024/07/12, 12:43
FT: Азербайджан создаст климатический фонд на $500 млн при участии SOCAR
COP29

FT: Азербайджан создаст климатический фонд на $500 млн при участии SOCAR

2024/07/11, 10:19
Reuters: Азербайджан на COP29 создаст фонд для зеленых инвестиций в бедные страны и будет его главным вкладчиком
COP29

Reuters: Азербайджан на COP29 создаст фонд для зеленых инвестиций в бедные страны и будет его главным вкладчиком

2024/07/11, 08:58
Баку и Брюссель обсудили приоритеты Азербайджана на COP29
COP29

Баку и Брюссель обсудили приоритеты Азербайджана на COP29

2024/07/10, 20:00
Нуриев заявил о создании Международного консультативного совета COP29
COP29

Нуриев заявил о создании Международного консультативного совета COP29

2024/07/08, 20:12
В ООН отметили значимость проведения COP29 в Азербайджане
COP29

В ООН отметили значимость проведения COP29 в Азербайджане

2024/07/08, 19:28
Фонд Гейдара Алиева и ООН обсудили проекты совместной деятельности в рамках COP29 (фото)
COP29

Фонд Гейдара Алиева и ООН обсудили проекты совместной деятельности в рамках COP29 (фото)

2024/07/04, 22:44