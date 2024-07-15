Титов: Баку становится столицей глобальной климатической повестки

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Баку сегодня становится столицей глобальной климатической повестки, заявил в ходе пресс-подхода в азербайджанской столице специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Титов назвал свою нынешнюю поездку в Азербайджан особенной, так как, по его словам, он прибыл в республику с заданием от президента России развивать повестку устойчивого развития в отношениях РФ с различными странами и международными организациями, в том числе и с Азербайджаном.

«Мы узнали о том, как готовится COP29 в Азербайджане, какая огромная работа сегодня ведется. И организационная, и сущностная работа обсуждается сегодня в деталях. Действительно, Баку сегодня становится столицей глобальной климатической повестки», – подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Он выразил уверенность в успешном проведении 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Азербайджане.

«Мы понимаем, что сегодня страны, даже при наличии множества разногласий, приходят к взаимопониманию. […] Не думаю, что все вопросы будут решены, но движение вперед в Баку (в рамках СОР29) будет», – сказал Титов.

Спецпредставитель президента РФ также сообщил, что российская сторона принимает максимально активное участие в подготовке СОР29, состоялись встречи с азербайджанской стороной по основной повестке, решаются и организационные вопросы.