Филипп Экозьянц: Переименование школьного предмета в «Историю Армении» – простое жонглирование словами

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Утверждение правительством Армении решения о переименовании школьного предмета «Армянская история» в «Историю Армении» – не что иное, как простое жонглирование словами. Об этом в беседе с Minval.az заявил известный ученый – историк Филипп Экозьянц.

Напомним, инициатива по переименованию школьного предмета еще в начале года вызвала серьезный общественный резонанс. Многие граждане высказались против, но это не помешало членам кабмина единогласно одобрить данное решение, пишут армянские СМИ. В обосновании решения отмечается, что термин «История Армении» представляет историю государственности более наглядно и системно, в отличие от «Армянской истории», которая не дает четкой связи между историей и существующим в настоящее время государством. Со своей стороны глава Минобрнауки Жанна Андреасян заверила, что содержание прежнего учебника останется частью учебной программы: поменяется лишь способ представления событий и реалий.

Однако кандидат исторических наук, доцент Эдгар Ованнисян видит принципиальную разницу между двумя названиями и заявляет, что нет лучшей формулировки учебнику, чем «Армянская история», которая полностью описывала бы историю народа и государственности.

«Вопрос очень интересный. Я, конечно, за этим слежу. Несколько лет назад я предлагал переименовать учебник. Не то, чтобы только переименовать. Я предлагал армянам изучать отдельно три предмета: «Историю армян», «Историю государства Армения», и «Историю физико-географического региона под названием Армения (или Армянское нагорье»). Есть еще история самих терминов «армяне» и «Армения», которая вполне могла бы стать отдельным предметом, поскольку далеко не во всем пересекается с тремя предыдущими. Но если уж переименовывать «Армянскую историю» в «Историю Армении», то необходимо указать, о какой именно Армении идет речь: о государстве или физико-географическом регионе. И выходит, что поменять-то они поменяли, а уточнить – не уточнили. Все это снова простое жонглирование словами. О чем именно будет идти речь в учебнике с новым названием, остается непонятным. Таким образом, министры просто сняли с себя ответственность за то, что будет происходить на уроках истории. И поэтому они с такой легкостью говорят, что прежние учебники останутся частью школьной программы. То есть, и по прежнему учебнику будут учить, где непонятно «что» и «о чем», и по-новому, с которым, я убежден, будут те же самые проблемы. Трудно представить, какая каша будет в головах наших детей, я уже не говорю о том хаосе, который царит в них сегодня. По этому вопросу я планирую подготовить видео, и затем мы с вами сможем обсудить эти вопросы более глубоко», – сказал историк.

Рамелла Ибрагимхалилова