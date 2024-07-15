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В Армении начались армяно-американские учения

В Армении начались армяно-американские учения

15 июля в Военной академии имени Вазгена Саргсяна МО Армении было объявлено о начале совместных армяно-американских учений «Eagle Partner 2024».

На торжественной церемонии открытия учений присутствовали министр обороны РА Сурен Папикян, чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Кристина Куинн и другие.

Прозвучали государственные гимны Армении и США, гимн учений «Eagle Partner». С приветственным словом к военнослужащим, участвовавшим в учениях, обратились министр обороны Армении Сурен Папикян и посол США Кристина Куинн.

Министр обороны Армении Сурен Папикян в своем выступлении, в частности, отметил:

«Высоко оцениваю работу военнослужащих сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса, которая уже более двух десятилетий является партнером Армении, военнослужащих Миротворческой бригады ВС РА, представителей посольства США и сотрудников Министерства обороны Армении, участвовавших в процессе эффективного планирования учений.

Я высоко оцениваю это сотрудничество, направленное на повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций».

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