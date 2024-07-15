НАТО не станет сбивать самолеты России в воздушном пространстве Украины

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Войска НАТО не должны напрямую принимать участие в украинском конфликте, в том числе сбивать российские самолеты и ракеты.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире украинского телеканала ТСН.

«Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте. <…> Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также подчеркнул, что альянс будет продолжать оказывать военную помощь Киеву, в том числе укрепляя противовоздушную оборону страны.