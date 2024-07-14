Мировой политический бомонд шокирован стрельбой в Трампа

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Госсекретарь Энтони Блинкен после покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа заявил, что шокирован произошедшим. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Я потрясен и опечален стрельбой на митинге бывшего президента Трампа», — написал он.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон осуждает стрельбу на митинге бывшего американского лидера Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом он написал в соцсети Х.

«Это не тот способ разрешения наших разногласий в Америке, и так быть не должно никогда», — сказал Остин.

Новый британский премьер Кир Стармер также написал, что шокирован нападением на экс-президента США. Он осудил политическое насилие.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в соцсети Х сообщил, что он и его супруга шокированы произошедшим и молятся о выздоровлении Трампа.

С осуждением выступил и японский премьер Фумио Кисида. Он отметил необходимость противостояния любой форме насилия, которая бросает вызов демократии, сообщает телеканал NHK.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в X заявил, что его мысли «в эти темные времена» с пострадавшим политиком.

Бывший американский лидер Барак Обама выразил поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу после того, как он пострадал во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Обамы, в американской демократии «абсолютно нет места политическому насилию».

«Хотя мы ещё не знаем, что точно произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьёзно», — сказал экс-глава Белого дома.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил стрельбу на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом он написал в соцсети X.

«Глубоко обеспокоен нападением на моего друга, бывшего президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул, что насилию не место в политике и демократических государствах.

«Желаю ему скорейшего выздоровления. Наши мысли и молитвы — с семьёй погибшего (участника митинга), ранеными и американским народом», — добавил Моди.

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал стрельбу на митинге в США попыткой убийства Трампа и атакой на демократию и тех, кто защищает свободный мир.