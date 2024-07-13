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Индия поставила Армении снайперские винтовки

Индия поставила Армении снайперские винтовки

Индийская компания SSS Defence завершила поставку крупного экспортного контракта от дружественного иностранного государства на поставку снайперской винтовки, сообщает Indian Defence.

Отмечается, что заказчиком экспорта, предположительно, является Армения.

Это первый случай, когда Индия экспортирует в иностранное государство снайперские винтовки, полностью разработанные и изготовленные в Индии.

Отмечается также, что кроме снайперских винтовок компания экспортировал боеприпасы на 50 млн. долларов в дружественные страны.

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