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В поселке Зиря прошла акция в рамках Общереспубликанского марафона чистоты (фото)

В поселке Зиря прошла акция в рамках Общереспубликанского марафона чистоты (фото)

В поселке Зиря Хазарского района Баку прошла очередная акция по уборке отходов в рамках Общереспубликанского марафона «Моя чистая страна».

В ходе акции представители Министерства экологии и природных ресурсов, Исполнительной власти Хазарского района, аккредитованного в стране дипломатического корпуса, сотрудники журнала NARGİS, волонтеры и экологи собрали и вывезли с территории площадью 1,5 га в целом около 500 килограммов отходов.

Затем в Абшеронском национальном парке прошла выставка поделок, изготовленных из мусора, под названием «YARAT – сократи отходы».

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