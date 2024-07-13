Госслужба насчитала более 30 субъектов естественных монополий в Азербайджане

178 Просмотров

В Азербайджане в настоящее время насчитывается более 30 субъектов естественных монополий.

Об этом заявил глава Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли, сообщает Report.

«Одной из основных угроз экономике Азербайджана считается естественная монополия. Но среди субъектов естественных монополий есть структуры, защищающие социально-общественные интересы государства. Это предприятия транспорта и коммунальных услуг. В то же время есть субъекты естественных монополий, не принадлежащие государству», – сказал Аббасбейли.