Эрдоган заявил о намерении завершить операцию против РПК на севере Ирака

111 Просмотров

Турция в ближайшее время планирует завершить проводимую с 2019 года операцию «Коготь – замок» на севере Ирака против базирующихся там боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена Анкарой), а также создание пояса безопасности в районах на севере Сирии.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на церемонии выпуска офицеров национального университета обороны.

«Мы наносим серьезные удары террористической организации. В ближайшее время мы закроем замок на севере Ирака в районе проведения операции «Коготь – замок». Мы также восполним недостающие звенья пояса безопасности в Сирии. Террористическая организация в Ираке и Сирии оказалась в полной ловушке», – отметил Эрдоган.