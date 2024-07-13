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Эрдоган заявил о намерении завершить операцию против РПК на севере Ирака

Эрдоган заявил о намерении завершить операцию против РПК на севере Ирака

Турция в ближайшее время планирует завершить проводимую с 2019 года операцию «Коготь – замок» на севере Ирака против базирующихся там боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена Анкарой), а также создание пояса безопасности в районах на севере Сирии.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на церемонии выпуска офицеров национального университета обороны.

«Мы наносим серьезные удары террористической организации. В ближайшее время мы закроем замок на севере Ирака в районе проведения операции «Коготь – замок». Мы также восполним недостающие звенья пояса безопасности в Сирии. Террористическая организация в Ираке и Сирии оказалась в полной ловушке», – отметил Эрдоган.

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