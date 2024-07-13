Беларусь и Украина отвели войска от границы

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.

Об этом он заявил на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении, передает БЕЛТА.

Это поручение дано после ликвидации напряженности и отвода войск с украинской стороны. На это Беларусь вынуждена была реагировать некоторое время назад, усилив охрану границы, и в том числе задействовав не только пограничников, но и армейские подразделения.

«Не должно быть никаких лишних мероприятий», – сказал глава государства.