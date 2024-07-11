Россия готова подарить Азербайджану вакцину против ящура

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Глава Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт обсудили в четверг в Москве наращивание экспорта азербайджанской животноводческой продукции и совместное производство вакцин, сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Подчеркивая поступательное развитие экономических отношений, Тахмазли заявил о готовности увеличивать поставки животноводческой продукции в Россию, в том числе пищевого яйца и сливочного масла. Кроме того, азербайджанская сторона заинтересована в научном взаимодействии в области производства вакцин», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Кроме того, стороны обсудили контроль использования антибиотиков при производстве животноводческой продукции. Тахмазли и Данкверт договорились обмениваться опытом по мониторингу оборота антибиотиков и используемых в стране ветеринарных препаратов на предмет соответствия требованиям антимикробной резистентности в розничных и оптовых сетях, а также животноводческих фермах.

Глава Россельхознадзора подтвердил возможность предоставления азербайджанским коллегам на безвозмездной основе вакцины против ящура.

Кроме того, стороны рассмотрели вопрос сотрудничества в области здоровья растений и использования биологических пестицидов.

Глава АПБА пригласил российскую делегацию посетить Азербайджан с целью ознакомления с опытом республики в сфере производства биологических пестицидов и пестицидов из натурального сырья, биологической защиты растений.

Стороны также с удовлетворением отметили сбалансированный товарооборот между странами.