В ООН надеются на продуктивность нормализации отношений Баку-Ереван |
Байрамов, Мирзоян и Блинкен договорились о продолжении встреч (обновлено, фото) |
Блинкен: Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению |
ОЗА обвинила Париж и Ереван в использовании Франкофонии в преступных целях |
Байрамов рассказал бельгийской коллеге о нормализации отношений с Ереваном (фото) |
Зеленский заявил о желании убить Путина |
«Неожиданно оказалось, что мы фашисты»: Германия пересматривает отношения с Грузией |
Евреев призывают покинуть Францию |
МИД Пакистана анонсировал визит Алиева и подписание соглашений |
Главное Армия

Польша ждет разрешения НАТО на уничтожение российских ракет

Польша ждет разрешения НАТО на уничтожение российских ракет

Польша не будет сбивать российские ракеты в небе над Украиной, которые летят на запад страны, без принятия соответствующего решения всеми членами НАТО.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш в интервью «Польскому радио».

По его словам, Украина давно просит, чтобы ракеты, которые летят на запад, сбивали с территории стран НАТО.

В то же время Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не будет самостоятельно принимать никаких решений в этом вопросе, и «это должно быть решение всего НАТО».

Польский министр отметил, что такого согласия у НАТО пока нет и указал на позицию Белого дома, где заявили, что не хотят эскалации конфликта.

«Конечно, относительно ракет на территории Республики Польша существуют другие процедуры. Тогда это наше решение», – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Польша ждет разрешения НАТО на уничтожение российских ракет
Армия

Польша ждет разрешения НАТО на уничтожение российских ракет

2024/07/10, 22:32
В Ереване приземлился грузовой борт НАТО
Армия

В Ереване приземлился грузовой борт НАТО

2024/07/10, 20:49
Офицер армии Азербайджана стал жертвой несчастного случая
Армия

Офицер армии Азербайджана стал жертвой несчастного случая

2024/07/10, 18:55
В Минобороны Британии заявили об истощении военных арсеналов из-за помощи Украине
Армия

В Минобороны Британии заявили об истощении военных арсеналов из-за помощи Украине

2024/07/10, 14:24
Писториус призвал предоставить Киеву еще 4 млрд евро на военную помощь
Армия

Писториус призвал предоставить Киеву еще 4 млрд евро на военную помощь

2024/07/10, 00:45
Польша поспособствует возвращению украинцев на родину для службы в ВСУ
Армия

Польша поспособствует возвращению украинцев на родину для службы в ВСУ

2024/07/09, 22:10
Столтенберг заявил о проблемах с боеготовностью в НАТО
Армия

Столтенберг заявил о проблемах с боеготовностью в НАТО

2024/07/09, 22:04
НАТО купит "Стингеры" на $700 млн
Армия

НАТО купит «Стингеры» на $700 млн

2024/07/09, 22:02
Азербайджанские военнослужащие на учениях "Объединение - 2024" в Казахстане (видео)
Армия

Азербайджанские военнослужащие на учениях «Объединение – 2024» в Казахстане (видео)

2024/07/09, 10:58