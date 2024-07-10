Польша ждет разрешения НАТО на уничтожение российских ракет

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Польша не будет сбивать российские ракеты в небе над Украиной, которые летят на запад страны, без принятия соответствующего решения всеми членами НАТО.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш в интервью «Польскому радио».

По его словам, Украина давно просит, чтобы ракеты, которые летят на запад, сбивали с территории стран НАТО.

В то же время Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не будет самостоятельно принимать никаких решений в этом вопросе, и «это должно быть решение всего НАТО».

Польский министр отметил, что такого согласия у НАТО пока нет и указал на позицию Белого дома, где заявили, что не хотят эскалации конфликта.

«Конечно, относительно ракет на территории Республики Польша существуют другие процедуры. Тогда это наше решение», – добавил он.